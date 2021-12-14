В Москве произошло нападение на курьера

На юго-востоке Москвы произошло нападение на курьера. Злоумышленник ножом ранил курьера. Инцидент произошел на остановке общественного транспорта.

Полиция выяснила, что между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один ранил другого. Пострадавший сейчас в больнице, а нападавший – в отделении полиции. По информации телеграм-каналов, злоумышленник был сильно пьян.

В компании, где работал курьер, заявили, что их сотрудники застрахованы и могут получить бесплатную юридическую помощь.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.