Соседи рассказали про семью устроившего взрыв в монастыре в Серпухове

Соседи рассказали о семье молодого человека, устроившего взрыв на территории монастыря в Серпухове. Как рассказали соседи, семья была спокойной и неконфликтной.

Также жители дома не понимают, что могло стать причиной совершенного поступка. По их словам, молодой человек был обычным спокойным парнем и за ним не было замечено ничего странного.

По одной из версий, молодой человек несколько месяцев готовился к преступлению. Он собирал бомбу по инструкции из интернета и скупал разное оружие.

Следственный комитет после нападения на православную гимназию возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц совершенное общеопасным способом, а также незаконного оборота взрывчатых вещей и взрывных устройств.

При взрыве пострадали 11 человек, в том числе и сам подрывник. Сейчас он в реанимации. В дальнейшем его допросит полиция и проверят психологи.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.