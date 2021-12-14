В Москве эвакуировали людей из бизнес-центра

В Москве возле станции метро "Белорусская" эвакуировали людей из бизнес-центра.

На место прибыли спасатели и вошли в здание. Что случилось – пока неизвестно.

Одна из версий произошедшего – учебная тревога.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.