Очевидцы сообщили об отсутствии оповещения о пожаре в ТЦ "Авиапарк"

Торговый центр "Авиапарк" в Москве, включая кинотеатр, работает в штатном режиме после поджога. По словам очевидцев, во время инцидента система звукового оповещения о задымлении не сработала, хотя сотрудники были на местах.

Как отметил эксперт по безопасности Алексей Филатов, пронести в торговый центр горючее в пластиковой емкости до пяти литров достаточно легко. Расследование покажет, как подростку удалось совершить поджог, а также почему не сработала противопожарная система.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.