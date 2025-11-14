14 ноября, 22:15Происшествия
Очевидцы сообщили об отсутствии оповещения о пожаре в ТЦ "Авиапарк"
Торговый центр "Авиапарк" в Москве, включая кинотеатр, работает в штатном режиме после поджога. По словам очевидцев, во время инцидента система звукового оповещения о задымлении не сработала, хотя сотрудники были на местах.
Как отметил эксперт по безопасности Алексей Филатов, пронести в торговый центр горючее в пластиковой емкости до пяти литров достаточно легко. Расследование покажет, как подростку удалось совершить поджог, а также почему не сработала противопожарная система.
