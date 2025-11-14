Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 ноября, 22:15

Происшествия

Очевидцы сообщили об отсутствии оповещения о пожаре в ТЦ "Авиапарк"

Очевидцы сообщили об отсутствии оповещения о пожаре в ТЦ "Авиапарк"

Новости регионов: двух браконьеров задержали в Краснодарском крае

Автомобиль Nissan упал с 3-го этажа парковки в Южном Чертанове

Фигуранту дела об обрушении "Снежкома" избрали запрет определенных действий

Подросток устроил поджог в ТЦ Москвы после знакомства с девушкой в соцсети

Новости регионов: автобус с детьми столкнулся с автовозом в Челябинской области

В прокуратуре Москвы рассказали подробности дела о поджоге кинотеатра

Устроивший поджог в ТЦ Москвы подросток заявил, что его склонили к этому мошенники

Устроивший поджог в ТЦ "Авиапарк" подросток рассказал, почему пошел на преступление

В Москве задержали семерых участников мошеннической группы

Торговый центр "Авиапарк" в Москве, включая кинотеатр, работает в штатном режиме после поджога. По словам очевидцев, во время инцидента система звукового оповещения о задымлении не сработала, хотя сотрудники были на местах.

Как отметил эксперт по безопасности Алексей Филатов, пронести в торговый центр горючее в пластиковой емкости до пяти литров достаточно легко. Расследование покажет, как подростку удалось совершить поджог, а также почему не сработала противопожарная система.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиягородвидеоДемид ГустовДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика