14 ноября, 13:15

Происшествия

В Москве задержали семерых участников мошеннической группы

В Москве задержали семерых человек, организовавших преступную схему по обману пенсионеров. Злоумышленники представлялись работниками жилищных компаний, проводили фиктивный осмотр вентиляции и требовали деньги за ее очистку, угрожая в случае отказа штрафами.

Жертвы мошенников под психологическим давлением соглашались оплатить услуги, после чего понимали, что работы не проводились. По фактам поступивших заявлений возбуждено 12 уголовных дел. При обысках у задержанных изъяты поддельные документы, удостоверения и униформа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

