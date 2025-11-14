Форма поиска по сайту

14 ноября, 11:30

ФСБ задержала подозреваемых в подготовке покушения на высшее должностное лицо России

ФСБ задержала группу агентов украинских спецслужб, готовивших убийство одного из высших должностных лиц России. Задержания проводились на разных точках, включая бытовку из судового контейнера.

По данным следствия, покушение планировалось совершить во время посещения целевым лицом Троекуровского кладбища. Все четверо обвиняемых содержатся под арестом в ожидании суда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияполитикавидеоМария Рыбакова

