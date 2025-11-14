Форма поиска по сайту

14 ноября, 11:15

Происшествия

До 5 лет лишения свободы может грозить подростку, устроившему пожар в ТЦ Москвы

Новости регионов: первый снег выпал в Санкт-Петербурге

Новости мира: торнадо обрушился на Кипр

Погоня полицейских за нарушителем закончилась крупной аварией на северо-востоке Москвы

Новости мира: в США начали активную фазу борьбы с наркокортелями

В Красногорске задержали управляющего сносом горнолыжного комплекса "Снежком"

Врачи рассказали о состоянии мальчика, пострадавшем при взрыве в Красногорске

Подросток устроил поджог в ТЦ "Авиапарк" в Москве

Неизвестный устроил поджог во время сеанса в кинотеатре Авиапарка

Погоня завершилась ДТП с пострадавшими на северо-востоке Москвы

До 5 лет лишения свободы может грозить подростку, который устроил пожар в кинотеатре в торговом центре "Авиапарк", если его действия квалифицируют по статье поджог. Предварительно, школьник действовал по указаниям телефонных мошенников и получил за это 2 тысячи рублей.

Обошлось без пострадавших. Огонь вовремя потушили, но все киносеансы пришлось завершить. Люди вышли из залов самостоятельно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествиягородвидеоМария Рыбакова

