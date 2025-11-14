До 5 лет лишения свободы может грозить подростку, устроившему пожар в ТЦ Москвы

До 5 лет лишения свободы может грозить подростку, который устроил пожар в кинотеатре в торговом центре "Авиапарк", если его действия квалифицируют по статье поджог. Предварительно, школьник действовал по указаниям телефонных мошенников и получил за это 2 тысячи рублей.

Обошлось без пострадавших. Огонь вовремя потушили, но все киносеансы пришлось завершить. Люди вышли из залов самостоятельно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.