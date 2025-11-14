Форма поиска по сайту

14 ноября, 07:15

Происшествия

В Красногорске задержали управляющего сносом горнолыжного комплекса "Снежком"

В Красногорске задержали управляющего сносом горнолыжного комплекса "Снежком"

В Красногорске задержали управляющего сносом горнолыжного комплекса "Снежком". Ему вменяют нарушения правил безопасности при демонтаже стены комплекса.

В результате обрушения пострадали 3 человека и более 100 машин, которые стояли рядом на парковке. Также были повреждены стекла ближайших домов. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы. Страховщики оценили ущерб на сумму около 100 миллионов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

