В Красногорске задержали управляющего сносом горнолыжного комплекса "Снежком". Ему вменяют нарушения правил безопасности при демонтаже стены комплекса.

В результате обрушения пострадали 3 человека и более 100 машин, которые стояли рядом на парковке. Также были повреждены стекла ближайших домов. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы. Страховщики оценили ущерб на сумму около 100 миллионов рублей.

