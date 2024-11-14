Новости регионов: ж/д пути разобрали от завалов после обрушения моста в Крыму

В Крыму железнодорожные пути, на которые рухнул мост, освободили от завалов. Остальные работы завершат в течение дня. Накануне в районе Джанкоя обрушился мост через железнодорожные пути. Пострадали 2 человека. В местном МЧС сообщили, что причиной стала перегруженная фура.

Главнокомандующий военно-морским флотом России адмирал Алексей Моисеев вручил первый в истории флаг морской авиации ВМФ. Ранее у морской авиации не было собственного символа. Флаг представляет собой прямоугольное полотнище с символом в виде золотистого якоря с крыльями.

Российские футболисты провели тренировку перед товарищеским матчем со сборной Брунея. Она прошла на площадке клуба "Краснодар" в Адыгее. Игроки отметили, что настроены только на победу в предстоящем матче. Он состоится 15 ноября в Краснодаре.