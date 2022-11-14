14 ноября, 23:55Происшествия
"Московский патруль": на северо-западе города полиция остановила 19-летнего угонщика
Чтобы остановить 19-летнего угонщика на северо-западе Москвы, полицейским пришлось применить табельное оружие.
Инспекторы попытались блокировать водителя, который привлек их внимание еще на проспекте Маршала Жукова, но требование об остановке молодой человек проигнорировал и лишь прибавил скорость. После предупредительных выстрелов, полицейским пришлось стрелять по колесам машины каршеринга. Угонщик, бросив транспортное средство на обочине, побежал в открытое поле.
Подозреваемым оказался 19-летний приезжий из ближнего зарубежья, который воспользовался автомобилем под чужим аккаунтом. Задержанный отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.