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Новости

14 ноября, 23:55

Происшествия

"Московский патруль": на северо-западе города полиция остановила 19-летнего угонщика

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Чтобы остановить 19-летнего угонщика на северо-западе Москвы, полицейским пришлось применить табельное оружие.

Инспекторы попытались блокировать водителя, который привлек их внимание еще на проспекте Маршала Жукова, но требование об остановке молодой человек проигнорировал и лишь прибавил скорость. После предупредительных выстрелов, полицейским пришлось стрелять по колесам машины каршеринга. Угонщик, бросив транспортное средство на обочине, побежал в открытое поле.

Подозреваемым оказался 19-летний приезжий из ближнего зарубежья, который воспользовался автомобилем под чужим аккаунтом. Задержанный отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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