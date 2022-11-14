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Политика

Новости часа: второй ранг сложности присвоен пожару на заводе в Подольске

Новости часа: второй ранг сложности присвоен пожару на заводе в Подольске

Площадь пожара на Подольском электромеханическом заводе выросла до 2,5 тыс кв метров

Площадь пожара на заводе в Подольске выросла до 2,5 тыс кв метров

Площадь пожара на подольском заводе увеличилась до 1,8 тыс кв метров

"Газель" взорвалась в десяти метрах от заправки в Зеленограде

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пожару в здании электромеханического завода в Подольске присвоен второй ранг сложности. Площадь возгорания выросла до 2,5 тысячи квадратных метров.

Китай надеется, что НАТО, ЕС и США будут вести с Россией всесторонний диалог. Такое заявление сделал Си Цзиньпин.

Россияне не отказываются от поездок в Турцию после теракта в Стамбуле. Об этом сообщили российские туроператоры.

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