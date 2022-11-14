18:30Политика
Новости часа: второй ранг сложности присвоен пожару на заводе в Подольске
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пожару в здании электромеханического завода в Подольске присвоен второй ранг сложности. Площадь возгорания выросла до 2,5 тысячи квадратных метров.
Китай надеется, что НАТО, ЕС и США будут вести с Россией всесторонний диалог. Такое заявление сделал Си Цзиньпин.
Россияне не отказываются от поездок в Турцию после теракта в Стамбуле. Об этом сообщили российские туроператоры.