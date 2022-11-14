Жители Стамбула почтили память погибших в теракте на улице Истикляль

Более тысячи национальных флагов Турции вывесили вдоль пешеходной улицы Истикляль в центре Стамбула, где 13 ноября был совершен теракт. Жители Стамбула стали нести красные гвоздики к месту взрыва.

В результате взрыва шесть человек погибли и более 80 – пострадали. По версии следствия, к теракту причастна запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана. Однако группировка распространила заявление, в котором отрицает причастность к теракту. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.