Следственный комитет начал проверку после пожара в Сокольниках, где погиб человек

Следственный комитет начал проверку после пожара в Сокольниках, в результате которого погиб человек. Тело мужчины нашли под окнами жилого дома после ликвидации пожара в квартире. На месте происшествия работают следователи и криминалисты

По данным следствия, мужчина получил травмы, характерные для падения с высоты. Позже выяснилось, что погибший являлся владельцем сгоревшей квартиры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.