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Следственный комитет начал проверку после пожара в Сокольниках, где погиб человек

Следственный комитет начал проверку после пожара в Сокольниках, где погиб человек

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Следственный комитет начал проверку после пожара в Сокольниках, в результате которого погиб человек. Тело мужчины нашли под окнами жилого дома после ликвидации пожара в квартире. На месте происшествия работают следователи и криминалисты

По данным следствия, мужчина получил травмы, характерные для падения с высоты. Позже выяснилось, что погибший являлся владельцем сгоревшей квартиры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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