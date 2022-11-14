Шестеро пострадавших при взрыве в Стамбуле остаются в отделении интенсивной терапии, еще 57 человек выписаны из больниц. Об этом сообщают местные власти.

Ранее в управлении безопасности Стамбула заявили, что взрыв на центральной улице города совершила гражданка Сирии, которая была направлена из города Кобани и связана с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.

По делу о теракте задержаны 46 человек.

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