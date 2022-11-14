Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

13:30

Происшествия

Новости часа: Турция отвергла соболезнования посольства США после теракта в Стамбуле

Новости часа: Турция отвергла соболезнования посольства США после теракта в Стамбуле

В результате теракта в Стамбуле пострадали три россиянина

Три машины столкнулись на Дмитровском шоссе вблизи поселка Икши

Новости часа: ВСУ выпустили еще 10 ракет по Донецку

Новости часа: три гражданина РФ пострадали при теракте в Стамбуле

Подозреваемая в совершении теракта в Стамбуле имеет связи с запрещенной в Турции РПК

В Москве прошла эвакуация здания Мещанского суда

Трое россиян пострадали в результате теракта в Стамбуле

Новости часа: по делу о теракте в Стамбуле задержали 46 человек

В результате теракта в Стамбуле россияне не пострадали

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла госпитализацию главы ведомства Сергея Лаврова на Бали, куда он прибыл для участия в саммите G20.

Турция не приняла соболезнования посольства США после теракта в Стамбуле, заявил глава МВД Сулейман Сойлу.

Сенаторы внесли в Госдуму поправки о лишении приобретенного гражданства за дезертирство. Об этом сообщил руководитель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомполитикаобществовидеоИван ЕвдокимовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика