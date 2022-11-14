Новости часа: Турция отвергла соболезнования посольства США после теракта в Стамбуле

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла госпитализацию главы ведомства Сергея Лаврова на Бали, куда он прибыл для участия в саммите G20.

Турция не приняла соболезнования посольства США после теракта в Стамбуле, заявил глава МВД Сулейман Сойлу.

Сенаторы внесли в Госдуму поправки о лишении приобретенного гражданства за дезертирство. Об этом сообщил руководитель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

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