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Новости часа: Турция отвергла соболезнования посольства США после теракта в Стамбуле
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла госпитализацию главы ведомства Сергея Лаврова на Бали, куда он прибыл для участия в саммите G20.
Турция не приняла соболезнования посольства США после теракта в Стамбуле, заявил глава МВД Сулейман Сойлу.
Сенаторы внесли в Госдуму поправки о лишении приобретенного гражданства за дезертирство. Об этом сообщил руководитель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
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