В результате теракта в Стамбуле пострадали три россиянина

Трое россиян пострадали во время теракта в Стамбуле, их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщили в Генконсульстве РФ.

При этом туроператоры не зафиксировали отказов от полетов в Турцию нет. Однако продажи новых путевок, по их словам, в ближайшее время могут замедлиться.

В результате взрыва на туристической улице города погибли по меньшей мере шесть человек и более 80 пострадали.

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