13:15Происшествия
В результате теракта в Стамбуле пострадали три россиянина
Трое россиян пострадали во время теракта в Стамбуле, их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщили в Генконсульстве РФ.
При этом туроператоры не зафиксировали отказов от полетов в Турцию нет. Однако продажи новых путевок, по их словам, в ближайшее время могут замедлиться.
В результате взрыва на туристической улице города погибли по меньшей мере шесть человек и более 80 пострадали.
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