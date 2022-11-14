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Происшествия

В результате теракта в Стамбуле пострадали три россиянина

В результате теракта в Стамбуле пострадали три россиянина

Три машины столкнулись на Дмитровском шоссе вблизи поселка Икши

Новости часа: ВСУ выпустили еще 10 ракет по Донецку

Новости часа: три гражданина РФ пострадали при теракте в Стамбуле

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Новости часа: по делу о теракте в Стамбуле задержали 46 человек

В результате теракта в Стамбуле россияне не пострадали

На МКАД загорелась машина доставки одного из строительных магазинов

Трое россиян пострадали во время теракта в Стамбуле, их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщили в Генконсульстве РФ.

При этом туроператоры не зафиксировали отказов от полетов в Турцию нет. Однако продажи новых путевок, по их словам, в ближайшее время могут замедлиться.

В результате взрыва на туристической улице города погибли по меньшей мере шесть человек и более 80 пострадали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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