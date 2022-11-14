Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Новости часа: три гражданина РФ пострадали при теракте в Стамбуле

Новости часа: три гражданина РФ пострадали при теракте в Стамбуле

Подозреваемая в совершении теракта в Стамбуле имеет связи с запрещенной в Турции РПК

В Москве прошла эвакуация здания Мещанского суда

Трое россиян пострадали в результате теракта в Стамбуле

Новости часа: по делу о теракте в Стамбуле задержали 46 человек

В результате теракта в Стамбуле россияне не пострадали

На МКАД загорелась машина доставки одного из строительных магазинов

Упавшие из-за сильного ветра деревья повредили в Москве более 60 автомобилей за выходные

Десять человек госпитализировали после ДТП с участием автобуса под Новосибирском

В Китае Tesla сбила насмерть двух человек из-за сбоя системы

Дата послания президента парламенту пока не определена, оно планируется до конца года, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Трое россиян пострадали при теракте в Стамбуле. Угрозы их жизни нет, проинформировали в Генконсульстве РФ в Стамбуле.

Коммунальные службы и предприятия топливно-энергетического комплекса Москвы готовы к зиме, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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