Новости часа: три гражданина РФ пострадали при теракте в Стамбуле

Дата послания президента парламенту пока не определена, оно планируется до конца года, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Трое россиян пострадали при теракте в Стамбуле. Угрозы их жизни нет, проинформировали в Генконсульстве РФ в Стамбуле.

Коммунальные службы и предприятия топливно-энергетического комплекса Москвы готовы к зиме, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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