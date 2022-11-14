Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Происшествия

Новости часа: по делу о теракте в Стамбуле задержали 46 человек

Новости часа: по делу о теракте в Стамбуле задержали 46 человек

В результате теракта в Стамбуле россияне не пострадали

На МКАД загорелась машина доставки одного из строительных магазинов

Упавшие из-за сильного ветра деревья повредили в Москве более 60 автомобилей за выходные

Десять человек госпитализировали после ДТП с участием автобуса под Новосибирском

В Китае Tesla сбила насмерть двух человек из-за сбоя системы

Новости регионов: на трассе в сторону Сочи перевернулась фура

Турецкая полиция задержала женщину, оставившую бомбу на пешеходной улице в Стамбуле

Ливни затопили эквадорский город Латакунга

Новости мира: протесты в Греции обернулись массовыми беспорядками

Школа и железнодорожная станция повреждены в результате удара ВСУ по пригороду Луганска, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По делу о теракте в Стамбуле задержали 46 человек, проинформировал Минюст Турции.

Повышенный уровень погодной опасности будет действовать в Москве до 15 ноября. Порывы ветра могут достигнуть скорости до 20 метров в секунду, сообщили синоптики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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