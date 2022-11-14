Новости часа: по делу о теракте в Стамбуле задержали 46 человек

Школа и железнодорожная станция повреждены в результате удара ВСУ по пригороду Луганска, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По делу о теракте в Стамбуле задержали 46 человек, проинформировал Минюст Турции.

Повышенный уровень погодной опасности будет действовать в Москве до 15 ноября. Порывы ветра могут достигнуть скорости до 20 метров в секунду, сообщили синоптики.

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