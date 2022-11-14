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Упавшие из-за сильного ветра деревья повредили в Москве более 60 автомобилей за выходные

Упавшие из-за сильного ветра деревья повредили в Москве более 60 автомобилей за выходные

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Упавшие из-за сильного ветра деревья повредили в Москве более 60 автомобилей за выходные, 12 и 13 ноября, сообщили в экстренных службах города. Порывы ветра достигали 22 метров в секунду.

В Подмосковье дерево упало на частный дом, пострадал один человек, госпитализация ему не потребовалась. В Московской области также повреждены 27 автомобилей.

Подробнее о том, какие еще регионы страны затронула непогода, рассказали в эфире телеканала Москва 24.

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