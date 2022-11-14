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Происшествия

Десять человек госпитализировали после ДТП с участием автобуса под Новосибирском

Десять человек госпитализировали после ДТП с участием автобуса под Новосибирском

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Десять человек госпитализировали после ДТП с участием автобуса под Новосибирском.

По предварительной информации, около 07:50 (03:50 по московскому времени) 14 ноября автобус "Неоплан" двигался от трассы Р-254 "Иртыш" в сторону завода "Марс" и наехал на припаркованный грузовой автомобиль "Интернационал", после чего этот грузовик столкнулся с впереди стоящим большегрузом "Скания".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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