Десять человек госпитализировали после ДТП с участием автобуса под Новосибирском.

По предварительной информации, около 07:50 (03:50 по московскому времени) 14 ноября автобус "Неоплан" двигался от трассы Р-254 "Иртыш" в сторону завода "Марс" и наехал на припаркованный грузовой автомобиль "Интернационал", после чего этот грузовик столкнулся с впереди стоящим большегрузом "Скания".

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