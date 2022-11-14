В Китае Tesla сбила насмерть двух человек из-за сбоя системы

В Китае автомобиль марки Tesla сбил насмерть двух человек из-за сбоя системы. Кадры произошедшего опубликовали в соцсетях.

Водитель пытался припарковаться, но произошел технический сбой. В итоге машина набрала максимальную скорость – почти 200 километров в час. Автомобиль пролетел порядка двух километров, после чего врезался в здание. По пути Tesla спровоцировала 3 ДТП. Водитель при этом не пострадал.

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