Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

08:30

Происшествия

В Китае Tesla сбила насмерть двух человек из-за сбоя системы

В Китае Tesla сбила насмерть двух человек из-за сбоя системы

Новости регионов: на трассе в сторону Сочи перевернулась фура

Турецкая полиция задержала женщину, оставившую бомбу на пешеходной улице в Стамбуле

Ливни затопили эквадорский город Латакунга

Новости мира: протесты в Греции обернулись массовыми беспорядками

Автобус застрял под мостом в Царицыне

39 пострадавших при теракте в Стамбуле выписаны из больниц – власти

Давка произошла в киевском метро

Подполковник запаса ФСБ РФ рассказал, как действовать в случае теракта

Правоохранители после ЧП в Стамбуле начали расследование в отношении 25 пользователей Сети

В Китае автомобиль марки Tesla сбил насмерть двух человек из-за сбоя системы. Кадры произошедшего опубликовали в соцсетях.

Водитель пытался припарковаться, но произошел технический сбой. В итоге машина набрала максимальную скорость – почти 200 километров в час. Автомобиль пролетел порядка двух километров, после чего врезался в здание. По пути Tesla спровоцировала 3 ДТП. Водитель при этом не пострадал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПза рубежомвидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика