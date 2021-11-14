Брат Нурмагомедова проходит свидетелем по делу о наезде на полицейского

Брата Хабиба Нурмагомедова Усмана больше не обвиняют в наезде на полицейского в Дагестане. Он проходит свидетелем по данному делу.

О задержании двоих подозреваемых в аэропорту Шереметьево стало известно 11 ноября. По версии следствия, на КПП аэропорта Махачкалы мужчины не остановились по требованию полицейского и совершили наезд на него.

Автомобиль Toyota Camry, на котором передвигались Нурмагомедов и Идрисов, не имел номеров и был затонирован. Мужчин сначала доставили в дежурную часть транспортной полиции, а затем перевели в изолятор временного содержания в Москве.

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