В Новосибирске автомобиль угодил в котлован

В Новосибирске водитель иномарки на скорости пробил бетонное ограждение и рухнул в котлован. На участке трассы шли ремонтные работы.

Водителю помогли покинуть автомобиль, он не пострадал. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.