На юго-востоке Москвы водитель не справился с управлением и врезался в дерево

На Кузьминской улице в ЮВАО водитель легковушки не справился с управлением, протаранил бетонные столбики и врезался в дерево. Машину он в итоге бросил и сбежал с места ДТП. Сейчас его ищет полиция.

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