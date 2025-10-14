Новости мира: водитель заживо сгорел в электромобиле Xiaomi в Китае

Водитель заживо сгорел в электромобиле Xiaomi в Китае. Дверь заблокировала умная система. Пожар начался после аварии. Очевидцы попытались вытащить водителя, но безуспешно. После трагедии пользователи в соцсетях стали критиковать систему блокировки дверей в электрокаре. Акции компании обвалились почти на 9%.

Ураган прошелся по Аризоне в США. В результате повалило множество деревьев. Придавило как минимум 10 машин. Без света остались 34 тысячи человек. Спасатели и другие службы расчищают дороги, чтобы восстановить движение.



Всеобщая забастовка началась в Бельгии. Люди вышли на митинг против жесткой экономии, запланированной и внедряемой правительством. Демонстрация переросла в стычки с полицией, которая применила против протестующих водометы. В ответ толпа запустила петарды.

