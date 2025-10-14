Форма поиска по сайту

Новости

14 октября, 16:15

Происшествия

Новости регионов: автосервис загорелся в подмосковном Подольске

Новости мира: всеобщая забастовка прошла в Бельгии

Новости регионов: мужчина напал с ножом на жену бизнесмена в Казани

Спасатели продолжили поиски людей, пропавших без вести после наводнения в Мексике

Легкомоторный самолет рухнул на шоссе в американском штате Массачусетс

Несколько уголовных дел завели на мужчину, напавшего на контролеров автобуса в Москве

Новости мира: массовые беспорядки произошли в испанском городе Витория-Гастейс

Девушка в Москве устроила пожар, вскрывая сейф родителей по указу мошенников

"Московский патруль": 16-летняя девушка устроила пожар, пытаясь вскрыть сейф болгаркой

"Московский патруль": полицейские задержали мужчину, поджигавшего автомобили

Автосервис загорелся в подмосковном Подольске. В МЧС сообщили, что огонь локализовали. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров.

Автобус съехал с трассы у деревни под Ижевском. Пострадали четыре пассажира – три женщины и ребенок. По словам очевидцев, транспортное средство пробило металлическое ограждение и оказалось в кювете. Предварительно, водитель намеренно свернул с дороги, чтобы избежать столкновения с автомобилем.

Мост смыло на Кубани из-за сильных ливней. Село в туапсинском районе оказалось снова отрезано от цивилизации. Временную переправу, которую недавно восстановили после августовского потопа, унесла река.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

