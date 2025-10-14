Новости регионов: автосервис загорелся в подмосковном Подольске

Автосервис загорелся в подмосковном Подольске. В МЧС сообщили, что огонь локализовали. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров.

Автобус съехал с трассы у деревни под Ижевском. Пострадали четыре пассажира – три женщины и ребенок. По словам очевидцев, транспортное средство пробило металлическое ограждение и оказалось в кювете. Предварительно, водитель намеренно свернул с дороги, чтобы избежать столкновения с автомобилем.

Мост смыло на Кубани из-за сильных ливней. Село в туапсинском районе оказалось снова отрезано от цивилизации. Временную переправу, которую недавно восстановили после августовского потопа, унесла река.

