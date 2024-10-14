Новости регионов: пожар на дебаркадере произошел в Костроме на Волге

В Костроме на Волге произошел пожар на дебаркадере. Огонь уже потушили, в ситуации разбирается транспортная прокуратура. Правоохранители устанавливают причины пожара, а также проверяют, соблюдались ли требования безопасности. Отмечается, что никто не пострадал.

В Кабардино-Балкарии автоинспекторы помогли довезти в больницу ребенка, которому срочно потребовалась помощь. Во время служебной смены один из проезжавших мимо водителей сообщил им, что недалеко видел мужчину с мальчиком на руках. Прибыв на место полицейские выяснили, что у ребенка случился приступ удушья. Родители не знали, что делать. Сотрудники ГИБДД довезли маму с сыном до больницы. По словам врачей, благодаря своевременной помощи, удалось избежать серьезных последствий.

В Немане в Калининградской области собаку спасли из коллектора. Пес оказался на трехметровой глубине и не мог выбраться сам. Животное вытащили сотрудники МЧС, рассказали в региональном управлении ведомства. Они спустили вниз лестницу и подняли собаку на поверхность. В МЧС рассказали, что похожая спасательная операция была и в подмосковной Лобне – там пожарные вытащили овчарку из глубокого колодца.

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