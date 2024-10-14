Новости регионов: пожар произошел на дебаркадере в акватории реки Волги в Костроме

Пожар произошел на дебаркадере в акватории реки Волги в Костроме. На данный момент возгорание уже ликвидировали, в ситуации разбирается транспортная прокуратура. Правоохранители устанавливают причины пожара, а также проверяют, соблюдались ли требования безопасности.



Между тем в России могут запретить выступления животных в цирке. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит в ноябре. Авторы инициативы считают, что цирки не всегда содержат животных в хороших условиях. При этом депутаты отмечают, что уже сейчас животных в цирках используют для выступлений все реже.

Тем временем Федеральная антимонопольная служба обязала оператора МТС снизить тарифы. Также компания должна перечислить в бюджет 3 миллиарда рублей. Служба признала повышение тарифов МТС необоснованным – компания провела его этой весной, оно затронуло 30 миллионов человек.

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