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Новости

Новости

14 октября, 13:30

Происшествия

Новости регионов: пожар произошел на дебаркадере в акватории реки Волги в Костроме

Новости регионов: пожар произошел на дебаркадере в акватории реки Волги в Костроме

В Москву экстрадированы супруги, обвиняемые в небезопасном массаже для детей с ДЦП

Новости мира: в результате атаки беспилотника "Хезболлы" погибли четверо солдат ЦАХАЛ

Блогер Сергей Косенко объявлен в розыск

Новости мира: израильская ПВО пропустила беспилотник "Хезболлы"

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Несколько автомобилей столкнулись на Варшавском шоссе вечером 13 октября

Легковой автомобиль и грузовик столкнулись на Кутузовском проспекте вечером 13 октября

Новости мира: в США зафиксированы лесные пожары

Открытое горение ликвидировано в дагестанском Каспийске

Пожар произошел на дебаркадере в акватории реки Волги в Костроме. На данный момент возгорание уже ликвидировали, в ситуации разбирается транспортная прокуратура. Правоохранители устанавливают причины пожара, а также проверяют, соблюдались ли требования безопасности.

Между тем в России могут запретить выступления животных в цирке. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит в ноябре. Авторы инициативы считают, что цирки не всегда содержат животных в хороших условиях. При этом депутаты отмечают, что уже сейчас животных в цирках используют для выступлений все реже.

Тем временем Федеральная антимонопольная служба обязала оператора МТС снизить тарифы. Также компания должна перечислить в бюджет 3 миллиарда рублей. Служба признала повышение тарифов МТС необоснованным – компания провела его этой весной, оно затронуло 30 миллионов человек.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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