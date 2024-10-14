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14 октября, 22:15

Происшествия

В Москву экстрадированы супруги, обвиняемые в небезопасном массаже для детей с ДЦП

В Москву экстрадированы супруги, обвиняемые в небезопасном массаже для детей с ДЦП

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В Москву из Казахстана экстрадировали семейную пару, которая обвиняется в мошенничестве и небезопасном массаже для больных детей. По версии следствия, Николай Никонов со своей супругой Лилией, не имея профильного медобразования, в течение нескольких лет выдавали себя за врачей, которые якобы обладают эффективным методом лечения детей с ДЦП.

В июне 2022 года их объявили в розыск и заочно предъявили обвинение в мошенничестве и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По словам адвоката Романа Францева, Никоновым может грозить до 10 лет лишения свободы.

Подробнее − в эфире телеканала Москва 24.

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