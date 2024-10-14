Новости мира: в результате атаки беспилотника "Хезболлы" погибли четверо солдат ЦАХАЛ

В результате атаки беспилотника "Хезболлы" погибли четверо солдат ЦАХАЛ, еще семеро получили тяжелые ранения. Всего в списке пострадавших числятся около 40 человек. Вечером 13 октября на территорию Израиля прилетели два дрона-камикадзе. Один из них перехватили к северу от Хайфы, второй продолжил движение на юг и взорвался на военной базе в районе города Биньямина.

В Узбекистане родители детей, которые увлекаются квадробингом, будут платить штрафы до 150 долларов. Об этом сообщает МВД республики. В ведомстве отметили, что в социальных сетях появляется все больше подобных видео. Так, например, в Ташкенте квадробер, ассоциируя себя с собакой, напал на людей, из-за чего сильно напугал ребенка.

В Мадриде открыли интерактивную выставку по легендарному "Титанику". Каждый посетитель может почувствовать себя пассажиром лайнера. Людям предлагают окунуться в атмосферу корабля в момент, когда он пошел на дно океана.

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