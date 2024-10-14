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14 октября, 09:45

Происшествия

Новости мира: израильская ПВО пропустила беспилотник "Хезболлы"

Новости мира: израильская ПВО пропустила беспилотник "Хезболлы"

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Израильская ПВО не справилась с одним из дронов-камикадзе "Хезболлы", которые вылетели с территории Ливана вечером 13 октября. Один беспилотник ЦАХАЛ смогла перехватить, но другой пробился сквозь оборону и достиг израильской военной базы.

Как позже заявили в министерстве обороны, обнаружить его не удалось из-за низкой высоты полета. В результате атаки четверо военных погибли, еще 60 получили ранения.

Тем временем в Калифорнии перед очередным предвыборным митингом республиканца Дональда Трампа задержали вооруженного мужчину. Он пытался пройти на мероприятие по поддельным билетам, что привлекло внимание полиции.

При досмотре у мужчины обнаружили заряженный дробовик и пистолет, после чего его сразу арестовали. Шериф округа заявил о предотвращении третьего покушения на кандидата, однако у ФБР нет доказательств попытки совершения преступления.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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