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14 октября, 07:15

Происшествия

Легковой автомобиль и грузовик столкнулись на Кутузовском проспекте вечером 13 октября

Легковой автомобиль и грузовик столкнулись на Кутузовском проспекте вечером 13 октября

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Авария произошла поздним вечером 13 октября на Кутузовском проспекте. Недалеко от Поклонной горы столкнулись автомобиль марки BMW и грузовик, машины ехали в попутном направлении.

Предварительно, водитель иномарки пошел на обгон и не справился с управлением. Легковушка получила серьезные повреждения, переднюю часть сильно смяло. Информации о пострадавших нет, подробности ДТП выясняются. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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