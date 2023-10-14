Москвичи принесли цветы к посольству Палестины в память о погибших мирных жителях

Москвичи стали нести цветы к посольству Палестины. Также у здания в Кропоткинском переулке появились игрушки. Неравнодушные люди оставляют записки с соболезнованиями родственникам тех, кто погиб в результате обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.