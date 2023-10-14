14 октября, 10:30В мире
Армия Израиля предотвратила попытку проникновения террористов из Ливана
Израильская армия предотвратила попытку проникновения на свою территорию боевиков из Ливана. Об этом сообщили в Минобороны Израиля.
Кроме того, в ведомстве отчитались об уничтожении организаторов атаки на фестиваль Nature Party 7 октября. Истребители ударили по оперативному штабу движения ХАМАС, где, по данным разведки, находились высокопоставленные лица, ответственные за нападение.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.