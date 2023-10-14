Армия Израиля предотвратила попытку проникновения террористов из Ливана

Израильская армия предотвратила попытку проникновения на свою территорию боевиков из Ливана. Об этом сообщили в Минобороны Израиля.

Кроме того, в ведомстве отчитались об уничтожении организаторов атаки на фестиваль Nature Party 7 октября. Истребители ударили по оперативному штабу движения ХАМАС, где, по данным разведки, находились высокопоставленные лица, ответственные за нападение.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.