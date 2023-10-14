Все организованные тургруппы вернутся из Израиля в РФ к 15 октября – АТОР

Все организованные туристы, которые все еще остаются на территории Израиля, вернутся в Россию к воскресенью. Об этом сообщили в АТОР.

Сложнее приходится тем, кто не прибегал к услугам агентств, а отправился в путешествие самостоятельно. За обратные билеты на ближайшие даты на данный момент придется заплатить порядка 170 тысяч рублей.

Россияне на данный момент находятся и на территории сектора Газа. По информации российского представительства при Палестинской национальной администрации, около 400 соотечественников уже подали заявки на эвакуацию из опасного региона.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

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