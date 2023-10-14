Новости мира: неизвестный напал на школу в городе Аррас

На севере Франции неизвестный напал на школу. Он убил преподавателя и ранил несколько человек. Об этом сообщили французские СМИ. Атака произошла в лицее городе Аррас. Глава МВД Франции сообщил, что преступник задержан полицией.

В Голливуде забастовка сценаристов продолжается. Сценаристы одобрили проект соглашения с Альянсом продюсеров, однако студии подумали и решили, что не готовы ограничить использование искусственного интеллекта при создании фильмов. То есть, студии отказались выполнять требования.

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