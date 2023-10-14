Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 октября, 09:30

В мире

Новости мира: неизвестный напал на школу в городе Аррас

Новости мира: неизвестный напал на школу в городе Аррас

Все организованные туристы вернутся из Израиля в Россию к 15 октября – АТОР

"Московский патруль": телефонные мошенники украли у пенсионерки все сбережения

"Московский патруль": мошенники обманули людей на 2 млрд рублей за 10 лет

"Московский патруль": несколько автомобилей пострадали в ДТП в подмосковном Красногорске

"Московский патруль": два человека погибли в результате ДТП на МСД

"Московский патруль": злоумышленники похитили из автомобиля крупную сумму денег

"Рейд 112": автомобиль Kia столкнулся с поливальной машиной на Амурской улице

Боевое крыло ХАМАС заявило о ракетном ударе по Тель-Авиву

Человек погиб в Барнауле после наезда машины на автобусную остановку

На севере Франции неизвестный напал на школу. Он убил преподавателя и ранил несколько человек. Об этом сообщили французские СМИ. Атака произошла в лицее городе Аррас. Глава МВД Франции сообщил, что преступник задержан полицией.

В Голливуде забастовка сценаристов продолжается. Сценаристы одобрили проект соглашения с Альянсом продюсеров, однако студии подумали и решили, что не готовы ограничить использование искусственного интеллекта при создании фильмов. То есть, студии отказались выполнять требования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоЕкатерина КузнеченковаНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика