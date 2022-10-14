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Новости

14 октября, 22:15

Происшествия

ВСУ выпустили по населенным пунктам ДНР более 40 боеприпасов

ВСУ выпустили по населенным пунктам ДНР более 40 боеприпасов

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ВСУ выпустили по населенным пунктам ДНР более 40 боеприпасов. Вечером в пятницу под обстрел попали города Донецк, Горловка, Ясиноватая, а также два села. Об этом сообщили власти республики.

Кроме того, стало известно, что российские войска отбили очередную атаку на Краснолиманском направлении и на Николаево-Криворожском. По данным Минобороны, ракетными ударами поражены пункты временной дислокации мотопехоты Украины и наемников. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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