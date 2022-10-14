"Синергию" проверяют на предмет продажи справок для подлежащих мобилизации

Университет "Синергия" проверяют на предмет продажи справок для подлежащих мобилизации. Проверку проводит прокуратура города Москвы совместно с ГУ МВД России по Москве.

В высшем учебном заведении выявили более 800 фактов фиктивного зачисления студентов с целью уклонения от частичной мобилизации. По данным правоохранителей, за выдачу одной такой справки в университете брали 180 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.