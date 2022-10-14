Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

14 октября, 23:15

Происшествия

"Синергию" проверяют на предмет продажи справок для подлежащих мобилизации

"Синергию" проверяют на предмет продажи справок для подлежащих мобилизации

Швеция не делится итогами расследования ЧП на "Северных потоках"

Почти полсотни горняков заблокированы после взрыва в шахте на севере Турции

В Белгороде начали подавать электроэнергию потребителям

"Московский патруль": в магазине на юго-востоке Москвы нашли контрафактный алкоголь

"Московский патруль": задержан вероятный наркокурьер с героином и метадоном

"Московский патруль": задержан пассажир метро, подозреваемый в хулиганстве

"Московский патруль": 1,5 млн рублей похитили из кельи женского монастыря в Подмосковье

"Московский патруль": ДТП с иномарками произошло на Каланчевской улице Москвы

Пожар на подстанции в Белгороде потушили

Университет "Синергия" проверяют на предмет продажи справок для подлежащих мобилизации. Проверку проводит прокуратура города Москвы совместно с ГУ МВД России по Москве.

В высшем учебном заведении выявили более 800 фактов фиктивного зачисления студентов с целью уклонения от частичной мобилизации. По данным правоохранителей, за выдачу одной такой справки в университете брали 180 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика