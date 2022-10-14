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14 октября, 21:15

Происшествия

Пожар на подстанции в Белгороде потушили

Пожар на подстанции в Белгороде потушили

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Пожар на подстанции в Белгороде потушен. Она загорелась после обстрела со стороны Украины. В некоторых районах города пропало электричество, отключились светофоры.

Местные жители публикуют видеозаписи пожара на ТЭЦ. На кадрах видно, что огонь охватил территорию подстанции. В небо поднимался огромный столб дыма.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал, что последствия удара устранят максимально быстро. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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