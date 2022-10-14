Путин рассказал о состоянии "Северного потока – 2"

На пресс-конференции в Астане Владимир Путин сообщил, что только одна ветка "Северного потока – 2" находится в рабочем состоянии, но решение о ее запуске вряд ли будет принято. Как рассказали в немецких СМИ, следователи из Германии пришли к выводу о том, что повреждения на "Северных потоках" появились в результате взрывов. О повреждениях газопроводов стало известно в конце сентября.

Фото с места происшествия уже передали для дальнейшего расследования Генпрокуратуре ФРГ. В разборе этой диверсии принимают участие также Дания и Швеция, причем каждая страна ведет собственное расследование. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.