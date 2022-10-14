Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

19:30

Экономика

Путин рассказал о состоянии "Северного потока – 2"

Путин рассказал о состоянии "Северного потока – 2"

Организаторы ЧП на "Северных потоках" обнулили энергобезопасность Европы – Новак

Новости часа: Путин выступил на пресс-конференции в Астане 14 октября

Следователи из ФРГ назвали повреждения на "Северных потоках" результатом взрывов – СМИ

Новости часа: МО РФ сообщило о поражении пунктов военного управления на Украине

Новости часа: в ГД предложили замораживать кредиты пропавших без вести мобилизованных

Вандалы облили супом картину Винсента ван Гога "Подсолнухи"

Комитет госдоходов Армении показал ролик с грузовиком, взорванный на Крымском мосту

Новости часа: Крымский мост должны восстановить до 1 июля 2023 года

СК РФ сообщил о погибших в результате подрыва склада в Белгородской области

На пресс-конференции в Астане Владимир Путин сообщил, что только одна ветка "Северного потока – 2" находится в рабочем состоянии, но решение о ее запуске вряд ли будет принято. Как рассказали в немецких СМИ, следователи из Германии пришли к выводу о том, что повреждения на "Северных потоках" появились в результате взрывов. О повреждениях газопроводов стало известно в конце сентября.

Фото с места происшествия уже передали для дальнейшего расследования Генпрокуратуре ФРГ. В разборе этой диверсии принимают участие также Дания и Швеция, причем каждая страна ведет собственное расследование. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомэкономикавидеоНаиль Губаев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика