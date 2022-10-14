Следователи из ФРГ назвали повреждения на "Северных потоках" результатом взрывов – СМИ

Следователи из Германии пришли к выводу, что повреждения на "Северных потоках" появились в результате взрывов. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на правительство.

На месте происшествия работали немецкие эксперты по взрывчатым веществам и водолазы, однако только беспилотник смог спуститься на дно Балтийского моря к участкам повреждений. С его помощью выяснили, что на "Северном потоке – 2" только одна нитка осталась неповрежденной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.