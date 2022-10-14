Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

16:15

Экономика

Следователи из ФРГ назвали повреждения на "Северных потоках" результатом взрывов – СМИ

Следователи из ФРГ назвали повреждения на "Северных потоках" результатом взрывов – СМИ

Новости часа: МО РФ сообщило о поражении пунктов военного управления на Украине

Новости часа: в ГД предложили замораживать кредиты пропавших без вести мобилизованных

Вандалы облили супом картину Винсента ван Гога "Подсолнухи"

Комитет госдоходов Армении показал ролик с грузовиком, взорванный на Крымском мосту

Новости часа: Крымский мост должны восстановить до 1 июля 2023 года

СК РФ сообщил о погибших в результате подрыва склада в Белгородской области

Новости часа: арест пятерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту

Суд арестовал пять подозреваемых в теракте на Крымском мосту

Российская система ПВО сбила украинские ракеты в Белгородской области 14 октября – власти

Следователи из Германии пришли к выводу, что повреждения на "Северных потоках" появились в результате взрывов. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на правительство.

На месте происшествия работали немецкие эксперты по взрывчатым веществам и водолазы, однако только беспилотник смог спуститься на дно Балтийского моря к участкам повреждений. С его помощью выяснили, что на "Северном потоке – 2" только одна нитка осталась неповрежденной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияэкономикавидеоРоман КарловЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика