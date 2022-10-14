Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

12:30

Общество

Новости часа: Крымский мост должны восстановить до 1 июля 2023 года

Новости часа: Крымский мост должны восстановить до 1 июля 2023 года

СК РФ сообщил о погибших в результате подрыва склада в Белгородской области

Новости часа: арест пятерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту

Суд арестовал пять подозреваемых в теракте на Крымском мосту

Российская система ПВО сбила украинские ракеты в Белгородской области 14 октября – власти

Комитет госдоходов Армении показал видео с фурой, взорванной на Крымском мосту

Белгородскую область обстреляли со стороны Украины 14 октября – губернатор региона

В отношении певицы Клавы Коки просят возбудить дело об оскорблении чувств верующих

Новости регионов: в Бурятии произошло землетрясение 14 октября

СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела Белгорода

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Крымский мост должны восстановить до 1 июля 2023 года. Поручение кабмина РФ опубликовали 14 октября на официальном портале правовой информации.

Ситуация с коронавирусом в Москве является стабильной и управляемой. Об этом сообщила главврач столичной больницы Марьяна Лысенко.

Решение об отсрочке для отцов троих и более детей до 16 лет уже довели до военкоматов. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Читайте также
происшествиярегионыобществовидеоЕвгения МирошкинаИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика