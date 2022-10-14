Новости часа: Крымский мост должны восстановить до 1 июля 2023 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Крымский мост должны восстановить до 1 июля 2023 года. Поручение кабмина РФ опубликовали 14 октября на официальном портале правовой информации.

Ситуация с коронавирусом в Москве является стабильной и управляемой. Об этом сообщила главврач столичной больницы Марьяна Лысенко.

Решение об отсрочке для отцов троих и более детей до 16 лет уже довели до военкоматов. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.