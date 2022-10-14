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Происшествия

СК РФ сообщил о погибших в результате подрыва склада в Белгородской области

СК РФ сообщил о погибших в результате подрыва склада в Белгородской области

Новости часа: арест пятерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту

Суд арестовал пять подозреваемых в теракте на Крымском мосту

Российская система ПВО сбила украинские ракеты в Белгородской области 14 октября – власти

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СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела Белгорода

Авария произошла на Беговой улице напротив ипподрома

СК РФ сообщил о погибших в результате подрыва склада с боеприпасами в Белгородской области. Склад в поселке Октябрьский обстреляли со стороны Украины в четверг, 13 октября. Следователи уже возбудили уголовное дело.

Также стало известно из телеграм-канала губернатора региона, что российская система ПВО сбила ракеты в Белгородской области. Обломки упали на железную дорогу и повредили линию электропередачи. Люди от обстрела не пострадали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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