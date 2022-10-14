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Происшествия

Российская система ПВО сбила украинские ракеты в Белгородской области 14 октября – власти

Российская система ПВО сбила украинские ракеты в Белгородской области 14 октября – власти

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Утром в пятницу, 14 октября, Белгородскую область опять обстреляли – об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков. Российская система ПВО сбила ракеты, выпущенные с украинской стороны. Обломки упали на железную дорогу и повредили линию электропередачи, поэтому движение поездов на этом участке приостановлено.

По данным губернатора региона, предыдущие обстрелы повредили дом в Белгороде, в результате пострадали две квартиры. Люди от обстрела не пострадали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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