Российская система ПВО сбила украинские ракеты в Белгородской области 14 октября – власти

Утром в пятницу, 14 октября, Белгородскую область опять обстреляли – об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков. Российская система ПВО сбила ракеты, выпущенные с украинской стороны. Обломки упали на железную дорогу и повредили линию электропередачи, поэтому движение поездов на этом участке приостановлено.

По данным губернатора региона, предыдущие обстрелы повредили дом в Белгороде, в результате пострадали две квартиры. Люди от обстрела не пострадали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.