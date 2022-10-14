08:15Происшествия
Белгородскую область обстреляли со стороны Украины 14 октября – губернатор региона
14 октября утром Белгородскую область снова оказалась под обстрелом ВСУ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор области Вячеслав Гладков.
Российская ПВО сбила ракеты, прилетевшие с украинской стороны. Их обломки упали на железную дорогу, повредив линию электропередачи. К месту выехали аварийные бригада. Движение поездов на этом участке приостановлено.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.