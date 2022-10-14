Новости регионов: в Бурятии произошло землетрясение 14 октября

Мощное землетрясение произошло утром 14 октября в Бурятии. Сильные подземные толчки ощущались также в Иркутской области. Магнитуда составила почти 6, что делает это землетрясение одним из самых мощных в современной истории России. По информации регионального МЧС, эпицентр располагался в акватории Байкала. В соцсетях уже появились кадры, как трясутся в домах люстры. Спасатели развернули оперативный штаб. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

В Севастополе готово первое здание парка "Херсонес Таврический" – это детский художественный центр. Военные строители возвели его менее чем за год. Он выдержан в дворцовом стиле с колоннадами, анфиладами, множеством декоративных элементов. А заниматься в нем одновременно смогут 350 человек. Кроме того, в историко-археологическом парке появятся несколько музеев, культурные пространства. В данный момент на территории продолжаются раскопки, часть находок станет экспонатами будущего музея парка. Значительную часть площади займут растения, их специально выращивают в питомниках Москвы, Тулы и Петербурга.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.