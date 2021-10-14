Родителей стрелявшего у школы подростка оштрафовали на 500 рублей

Родителей подростка, который устроил стрельбу из страйкбольного оружия у московской школы, оштрафовали на 500 рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

ЧП произошло накануне. 15-летнего подростка задержала полиция, оружие у него изъяли. Оно оказалось страйкбольным. В МВД пояснили, что молодой человек целился не в школу, а в заброшенное здание, которое находилось поблизости. Однако учреждение все-таки закрыли, а детей не выпускали на улицу.

В результате никто не пострадал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.