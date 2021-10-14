Родителей подростка, устроившего стрельбу у школы в Москве, оштрафовали на 500 рублей

Родителей подростка, который устроил стрельбу из страйкбольного оружия у московской школы, оштрафовали на 500 рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на свои источники.

При этом юристы говорят, что самому парню грозит уголовная ответственность, несмотря на возраст и то, что ружье у него оказалось игровым.

13 октября очевидцы услышали выстрелы рядом со школой № 1260 на юго-западе Москвы. СМИ сообщили, что школу оцепили, детей не выпускали из здания, а в городе ввели план "Сирена".

Оказалось, что стрельбу устроил 15-летний подросток, при нем было страйкбольное пневматическое ружье. Его доставили в территориальный отдел полиции для разбирательств и установления всех обстоятельств произошедшего. Полиция организовала проверку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.