Богомолов прокомментировал аварию с участием Ксении Собчак

Муж телеведущей Ксении Собчак, театральный режиссер Константин Богомолов прокомментировал обсуждения, возникшие на фоне случившейся в Сочи смертельной аварии.

"Здесь несчастны все. И родные погибших, и водитель, и спасшиеся. Все стали жертвами. Но последние подонки здесь, использующие трагедию, чтобы свести счеты и прочитать нотацию", – написал он в Instagram.

Богомолов назвал произошедшее ужасным, а рассуждения на этот счет бессмысленными.

ДТП произошло вечером 9 октября. В результате аварии 35-летняя пассажирка Volkswagen погибла на месте. Еще одна пассажирка Volkswagen и водитель получили серьезные травмы. Собчак получила сотрясение мозга и многочисленные травмы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.