Устроивший стрельбу в университете в Перми полностью признал вину

Следственный комитет предъявил обвинение студенту по делу об убийстве в пермской ВУЗе. Суд будут просить о его аресте. Об этом заявил Александр Бастрыкин. По словам главы ведомства, обвиняемый полностью признал вину.

После трагедии в Перми прошел почти месяц. Все это время Тимур Бекмансуров находился в больнице. Теперь состояние молодого человека позволяет вести следственные действия, уточнили в СК.

20 сентября Бекмансуров пришел в университет с оружием. Шесть человек погибли, 47 получили ранения. При задержании студент оказал сопротивление, в результате попал в больницу. Ему грозит пожизненный срок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.